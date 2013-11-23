Настройка прав файлов.

Вижу убунту в первый раз (ubuntu 12.04). Установил программу VirtualBox, но создавать виртуалки она не хочет(скрин с ошибкой прикрепил). Покопался в интернете, выяснил что проблема с правами. Однако опыта работы с командной строкой и общего понимания работы в убунту у меня нет.

Решение данной задачи в интернете(англ.):

http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=152994.0

https://www.virtualbox.org/ticket/10607

http://askubuntu.com/questions/81071/verr-suplib-world-writable-error-when-trying-to-installing-os-in-virtualbox

http://bachainubantu.blogspot.com/2013/06/virtualbox-for-ubuntu-failed-to-load.html

http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1196027

Решение данной задачи в интернете(рус.):

http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=152994.0

http://vk.com/wall-10423271_71

http://www.cyberforum.ru/linux-soft/thread342275.html