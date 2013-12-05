Автопостер для wordpress

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Завершен3 заявки136 просмотров

Необходим скрипт который бы собирал автоматически с удаленного сайта информацию (текст, картинку, ютуб видео) и постил автоматически в блог wordpress

WordPress
11 лет назад
dreamer888
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bazhenov
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Рекомендую! ++
Сделали небольшой проект, все отлично, хороший клиент!

Заявки фрилансеров

bazhenov
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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