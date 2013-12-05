Автопостер для wordpress

Нужно применить вот такой эффект — http://codecanyon.net/item/ihc-portfolio-css3-image-hover-caption/full_screen_preview/1309670 в интернет-магазине (движок ucoz) для рамок товара. При этом нужно сделать тву, чтобы в сплывающей рамке отображался не просто текст, а артикул и название товара (тоесть для каждой ...