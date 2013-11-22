Вставка всплывающего окна

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Закрыт1 заявка177 просмотров

Нужно применить вот такой эффект — http://codecanyon.net/item/ihc-portfolio-css3-image-hover-caption/full_screen_preview/1309670 в интернет-магазине (движок ucoz) для рамок товара. При этом нужно сделать тву, чтобы в сплывающей рамке отображался не просто текст, а артикул и название товара (тоесть для каждой модели он будет уникальным).

Жду ваших предложений с обязательным указанием цены и времени исполнения задания!

11 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров