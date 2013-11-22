Есть база написанная на php. В карточке каждой конкретной записи, можно редактировать поля "по клику", тоеесть они обновляются через ajax безе перезагрузки страницы: http://kupikubik.com.ua/crm1/index.php?module=Potentials&parenttab=Sales&action=DetailView&record=3 нужно сделать такой скрипт, чтобы можно ...
Веб-программист
Требования:
Знания и умения: PHP (Smarty), MySQL, HTML, CSS, Javascript - хорошее знание;
Навыки использования XML;
Понимание OOП;
Умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);
Терпеливое отношение к чужому коду;
Опыт работы PHP-программистом от двух лет;
Опыт работы с базами данных;
Наличие работающего выделенного Интернет-канала;
Настроенная программа Skype и гарнитура;
Желание перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;
Обязанности:
Поддержка и модернизация существующих проектов;
Разработка новых проектов;
Разработка структур баз данных;
Улучшение существующего кода и решений;
Ответственность за целостность архитектуры проекта.
Условия:
Работа удаленно, на постоянной основе, полный рабочий день;
Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности;
З/п обсуждается с успешным кандидатом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Сайт на джумле yogahealth.com.ua Время от времени требуется добавлять на сайт статьи, видео-ролики, изменять - добавлять фото, слайды, подключать и редактировать модули, слегка модернизировать структуру сайта. Нужны базовые знания сео. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Основные требования: Опыт работы от 2 лет Обязательно - знание HTML, CSS, JavaScript на высоком уровне и хотя бы одного из серверных языков программирования. Будет плюсом - знание препроцессоров: Sass и CoffeeScript. ...Закрыт11 лет назад
Переделать модуль многоуровневой навигации, чтоб на свойства можно было делать, ползунки как на цену и вес.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно создать простой модуль для Joomla 1.5.26 Поля: e-mail: username: Name: Last name: кнопка submit Данные должны писаться в текстовой файл или отображаться в модуле в joomla. ...Завершен11 лет назад
- $500
Задача изменить логику сохранения изображений в интернет-магазине на Webasyst. Нужно сделать, что бы изображения сохранялись в динамически создаваемые директории внутри папки с изображениями. При этом уже загруженные картинки также нужно распределить по подпапкам.Завершен11 лет назад
Скрипт должен раскрывать тхт файл и вставлять текст в вебокно, своего рода постилка. Подробнее в ТЗ.Закрыт11 лет назад
Нужно несколько скриптов Формы заказа поставить на одностраничный сайт Landing page. Есть готовые сайты с этими скриптами, нужно из этих сайтов скопировать и поставить с незначительными изменениями. Все материалы сайтов скину.Закрыт11 лет назад
Нужно несколько скриптов Формы заказа поставить на одностраничный сайт Landing page. Есть готовые сайты с этими скриптами, нужно из этих сайтов скопировать и поставить с незначительными изменениями. Все материалы сайтов скину.Закрыт11 лет назад
Есть еле и непонятно каким образом живщий проект: http://www.ranker.com.ua/ Задача следующая на базе существующего проекта или вместо его создать проект позволяющий проводить сео анализ позиций сайта и сохранять результаты в базе. Идеи, предложения, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад