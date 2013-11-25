Создание модуля для Joomla 1.5.26

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки169 просмотров

Нужно создать простой модуль для Joomla 1.5.26

Поля:

e-mail:

username:

Name:

Last name:

кнопка submit

Данные должны писаться в текстовой файл или отображаться в модуле в joomla. Их будет много. И после submit редирект на прописанную мною страничку.

Joomla
11 лет назад
timotei8
Артемий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа сделана хорошо.
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить парсер

    Имеется парсер отто.де работающий в несколько потоков с использованием прокси (PHP,MySQL). Изменилась структура сайта. В связи с этим нужно изменить парсер. Разработчик скрипта фрилансом, к сожалению, уже не занимается. Жду предложений с указанием диапазона стоимости ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cкрипт для редактирования содержимого одним кликом

    $100

    Есть база написанная на php. В карточке каждой конкретной записи, можно редактировать поля "по клику", тоеесть они обновляются через ajax безе перезагрузки страницы: http://kupikubik.com.ua/crm1/index.php?module=Potentials&amp;parenttab=Sales&amp;action=DetailView&amp;record=3 нужно сделать такой скрипт, чтобы можно ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программист и контент менеджер ( joomla )

    $50

    Сайт на джумле yogahealth.com.ua Время от времени требуется добавлять на сайт статьи, видео-ролики, изменять - добавлять фото, слайды, подключать и редактировать модули, слегка модернизировать структуру сайта. Нужны базовые знания сео. ...

    Joomla
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменение логики формирования изображений

    $500

    Задача изменить логику сохранения изображений в интернет-магазине на Webasyst. Нужно сделать, что бы изображения сохранялись в динамически создаваемые директории внутри папки с изображениями. При этом уже загруженные картинки также нужно распределить по подпапкам.

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно несколько скриптов поставить на сайт

    Нужно несколько скриптов Формы заказа поставить на одностраничный сайт Landing page. Есть готовые сайты с этими скриптами, нужно из этих сайтов скопировать и поставить с незначительными изменениями. Все материалы сайтов скину.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно несколько скриптов поставить на сайт

    Нужно несколько скриптов Формы заказа поставить на одностраничный сайт Landing page. Есть готовые сайты с этими скриптами, нужно из этих сайтов скопировать и поставить с незначительными изменениями. Все материалы сайтов скину.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Восстановление проекта

    Есть еле и непонятно каким образом живщий проект: http://www.ranker.com.ua/ Задача следующая на базе существующего проекта или вместо его создать проект позволяющий проводить сео анализ позиций сайта и сохранять результаты в базе. Идеи, предложения, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер

    Сайт http://spb-agentu-net.ru/ сделан на Drupal. Необходимо написать парсер, чтобы копировать объекты с сайта http://arenda-piter.ru/. Доступы к сайту будут предоставлены. Всего будет несколько свойств: изображение, кол-во комнат и т.д. Напишите приблизительную стоимость работы. Конечную стоимость обсудим ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пост данных в другую БД (на том же сервере)

    Нужно чтобы существующая форма запроса постила данные в другую БД (на том же сервере): http://www.mobilehangars.ru/cena_angara_sklada_10-21-3m/ Меняю в конфиге параметры ($host, $user, $passwd, $database) на нужные но после отправки выдает ...

    PHPSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад