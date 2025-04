Пост данных в другую БД (на том же сервере)

Нужно чтобы существующая форма запроса постила данные в другую БД (на том же сервере):

http://www.mobilehangars.ru/cena_angara_sklada_10-21-3m/

Меняю в конфиге параметры ($host, $user, $passwd, $database) на нужные но после отправки выдает ошибку (как будто не правельные коды) : «Can't connect to database, check configuration SELECT * FROM blabla»

Код конфига:

if ($_SERVER['HTTP_HOST'] == 'localhost') {

$host = "localhost";

$user = " меняю ";

$passwd = " меняю ";

$database = "меняю";

}

else {

$host = "localhost";

$user = " меняю ";

$passwd = " меняю";

$database = " меняю";

}

?>

Возможно (сам я не очень разбираюсь) там как то задействован файл db.class.php т к в коде формы прописано:

$db = new db($host, $database, $user, $passwd);

$sql = "SELECT * FROM blabla;";

$mas = $db->get_array($sql);

foreach ($mas as $k=>$v) {

$baip=$mas[$k]['ip'];

Кто возмется если будет нужно дам подключения..

Код файла db.class.php:

class db {

var $db_host ;

var $db_name ;

var $db_user ;

var $db_pass ;

var $persistant = false;

var $erroras;

var $on_error = 'halt';

var $db_link; // db link

var $result ='';

function db($db_host = '', $db_name = '', $db_user = '', $db_pass = '') {

if ($db_host) {

$this->db_host = $db_host;

$this->db_name = $db_name;

$this->db_user = $db_user;

$this->db_pass = $db_pass;

}

$this->connect();

}

function connect() {

$this->db_link = @mysql_connect($this->db_host, $this->db_user, $this->db_pass) ;

if ($this->db_link) {

mysql_select_db($this->db_name) or $this->error("Cant connect to database:". $this->db_name);

}

else {

$this->on_error = 'halt';

$this->error("Can't connect to database, check configuration");

}

}

function close() {

if ($this->db_link) {

@mysql_close($this->db_link);

return true;

} else {

return false;

}

}

function make_query($q, $print = 0) {

if ($print)

echo "

Query: " . htmlentities($q) . "

";

mysql_select_db($this->db_name);

$this->result = mysql_query($q, $this->db_link) or

$this->error(htmlentities($q) ."

", 'warning');

return $this->result;

}

function &get_row( $sql = '', $print = false) {

$res = '';

if ($sql) {

$this->make_query($sql, $print);

$res = mysql_fetch_assoc($this->result);

$this->free_result();

}

return $res;

}

function &get_col($sql = '', $print = false) {

$res = array();

if ($sql) {

$this->make_query($sql, $print);

while ($row = mysql_fetch_array($this->result)) {

$res[] = $row[0];

}

$this->free_result();

}

return $res;

}

function delete_row( $id, $table, $afrows = 'false') {

$sql = "DELETE FROM $table WHERE `id` = '$id'";

$this->make_query($sql);

$suveike = mysql_affected_rows($this->db_link);

if ( ($suveike) && ($afrows == 'false') ) return true;

elseif ( ($suveike) && ($afrows == 'true') ) return $suveike;

else

return false;

}

function &get_array( $sql = '', $p1 = false, $p2 = false ,$p3 = 0 ) {

if ($sql) {

$this->make_query($sql, 0);

}

while ($row = mysql_fetch_assoc($this->result)) {

if (!$p1 && !$p2) {

$res[] = $row;

}

elseif ($p1 && !$p2) {

if (!$p3) {

$res[$row[$p1]] = $row;

}

else

$res[$row[$p1]][] = $row;

}

else {

if (!$p3) {

$res[$row[$p1]] = $row[$p2];

}

else {

$res[$row[$p1]][] = $row[$p2];

}

}

}

$this->free_result($this->db_link);

return $res;

}

function &get_value($sql) {

if ($sql)

$this->make_query($sql, 0);

$res = mysql_fetch_array($this->result);

$this->free_result();

return $res[0];

}

function free_result() {

return mysql_free_result($this->result);

}

function is_empty($sql = '') {

if ($sql)

$this->make_query($sql);

if (mysql_num_rows($this->result) == 0)

return true;

else

return false;

}

function last_inserted_id() {

return mysql_insert_id($this->db_link);

}

function insert_row($mas, $table) {

while(list($k,$v)=each($mas)) {

$to[] = $k;

$val[] = $v;

}

$sql = "INSERT INTO $table (".implode(',',$to).") VALUES ('".implode("','",$val)."')";

$result =& $this->make_query( $sql );

if ($result)

return true;

else

return false;

}

function update_row($mas, $table, $id) {

if (is_array($id)) {

while(list($idn,$idv)=each($id)) {

$where[] = $idn."='$idv'";

}

}

else

$where[] = "id=$id";

while(list($k,$v)=each($mas))

$to[] = $k."='$v'";

$sql = "UPDATE $table SET ".implode(',',$to)." WHERE ".implode(" AND ",$where);

$result =& $this->make_query( $sql );

return $result;

}

function error($errmsg) {

if ($this->db_link) {

$klaida = mysql_errno($this->db_link) . ": " . mysql_error($this->db_link) . "

";

}

else {

$klaida = '';

}

//$klaida .= $errmsg;

$klaida = "". $errmsg ."| ".$klaida."";

echo "

$klaida";

if ('halt' == $this->on_error) {

//exit;

}

}

function make_data_array($array_key, $array_post) {

if( is_array($array_key) && is_array($array_post) ) {

while( list( $k, $v ) = each ( $array_post )) {

for ($i = 0; $i

if ( $k == $array_key[$i] ) {

$array_data[$k]=$v;

}

}

}

return $array_data;

} else {

return 0;

}

}

//----------------------------------------------------------------------------

function last_id() {

return mysql_insert_id($this->db_link);

}

}

?>