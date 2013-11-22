Доработка joomla компонента

Есть сайт посвященный детскому и юношескому хоккею, на котором ведется статистика игроков и команд с помощью joomla компонента HockeyLeague, но хотелось бы чтоб пользователи могли статистику игроков заполнять сами, для этого нужно чтоб они зарегестрировались и написали мне например на почту, после этого я могу дать разрешение заполнять статистику на определенную команду или команды.

Движок сайта Joomla 2.5

Вот сам сайт http://tables.kids-hockey.by/