Настроить парсер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок147 просмотров

Необходимо настроить парсер. Ранее он нормально работал.

Ищу ответственного исполнителя!

Подробное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1SxEQ1TF7ZRZtECyPMvPGnIr9y8ucCq0eYLx42tIf_bE/edit?usp=sharing

Буду рад услышать ориентировочные сроки и стоимость.

Если есть вопросы - пишите!

11 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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