Добрый день. Есть проект по созданию системы учета СПО. Требования в ТЗ, функционировать должно на битриксе. Бюджет обсуждаем. Возможно несколько исполнителей. Если вы готовы взяться за отдельный модуль, просьба ...
Онлайн дизайн интерьеров
Необходимо сделать раздел на сайте где пользователь сможет формировать свой интерьер из готовых товаров, которые у нас есть в 3d.
Необходима сначала консультация по выбору технологии, затем совместная подготовка тз, а затем собственно программирование.
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