Онлайн дизайн интерьеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Необходимо сделать раздел на сайте где пользователь сможет формировать свой интерьер из готовых товаров, которые у нас есть в 3d.

Необходима сначала консультация по выбору технологии, затем совместная подготовка тз, а затем собственно программирование.

11 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров