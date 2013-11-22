Парсер выдачи Яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

День добрый.

Нужен хороший специалист на довольно сложный проект.

Нужно написать многопоточный парсер выдачи Яндекса.

Функции

* многопоточность

* работа через прокси

* взаимодействие с antigate

* авторизация и сохранение сессий

Обязателен опыт разработки сложных проектов.

А если вы проживаете в Петербурге, то это вообще будет отлично!

11 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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