Чем предстоит заниматься: - верстать страницы по дизайн-макетам; - собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL); - писать небольшие скрипты для серверной части - эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: ...
Парсер выдачи Яндекса
День добрый.
Нужен хороший специалист на довольно сложный проект.
Нужно написать многопоточный парсер выдачи Яндекса.
Функции
* многопоточность
* работа через прокси
* взаимодействие с antigate
* авторизация и сохранение сессий
Обязателен опыт разработки сложных проектов.
А если вы проживаете в Петербурге, то это вообще будет отлично!
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