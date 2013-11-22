Написание скрипта оплаты услуг через Робокасса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

ТЗ: Написать скрипт оплаты услуг через Робокассу для игрового мониторинга и адаптировать его в коде мониторинга

11 лет назад
maliar
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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