Доработать лендинг (точь в точь по макету)

исходный лендинг: sunrise-property.com/1

ничего придумывать не нужно, только переделать его под эти 2 шаблоны. В итоге нужно 2 лендинга согласно макетам по существующему дизайну.

Сразу пишите сколько будет стоить. и по времени сколько

И будет совсем круто, если у вас есть портфолио с предыдущими работами