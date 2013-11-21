Сделать модуль подбора ткани для интернет магазина

требуется в идеале сделать 3d конструктор как тут: http://rvmarket.ru/divan3271.html?oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=95%&height=99% (оранжевая кнопка "Подобрать ткань в 3D конструкторе"!!!),но для стандартного встроенного флешплеера (т.е. чтоб не скачивать плеер унити, а чтоб это работало на обычном адобе) для сайта http://constanta.ua/divany/divan-cheri.html

НУЖНО: сделать 4 3d модели (как тут: http://www.mebel-moda.ru/?menu=publish&number=kak-budet-vyglyadet-divan только всего 4) диванов

остальное по сути как в примере.

должна быть возможность (если такое реализуемо) у администратора сайта добавлять фото ткани из админки (или по фтп в определенные папки).

МОМЕНТ: ткани деляться на категории (всего 6 кат. тканей), при выборе той или иной категории меняется и стоимость дивана. т.е. должна быть привязка всего этого к virtuamart.

ВАЖНО!!! убедительная просьба не писать шаблонных ответов по типу "у нас огромный опыт, сделаем в лучшем виде"! КОНКРЕТНО: цена от и до, срок реальный.

Спасибо.