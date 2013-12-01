Drupal 6.6

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка140 просмотров

Срочно нужен программист на Drupal 6.6

1. установить на каждую страницу сайта готовую картинку слева под навигацией

2. реализовать прокрутку верхнего меню

3. выровнять сайт для корректного отображения на мобильных устройствах

Полное ТЗ прикреплено.

Drupal
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

drecksau
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Хороший исполнитель, сделал всё быстро и качественно.
Я доволен сотрудничеством. Получил чёткое ТЗ и после выполнения - оплату без задержек. Спасибо!

Заявки фрилансеров

drecksau
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад