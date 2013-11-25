Нужно решить проблемы с флеш баннером

Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры.

Помогите, пожалуйста, с флешкой. При клике по баннеру не хочет переходить на необходимый урл noventeh.ru/links/index.php

Сам баннер находиться вверху на странице noventeh.ru

Система битрикс, в код баннера не могу залезть, т.к. не разбираюсь

Код:

ShowPanel();?>

Стоимость: 5$ + отзыв