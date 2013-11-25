Нужно решить проблемы с флеш баннером

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок239 просмотров

Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры.

Помогите, пожалуйста, с флешкой. При клике по баннеру не хочет переходить на необходимый урл noventeh.ru/links/index.php

Сам баннер находиться вверху на странице noventeh.ru

Система битрикс, в код баннера не могу залезть, т.к. не разбираюсь

Код:

ShowPanel();?>

Стоимость: 5$ + отзыв

11 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Татьяна просто супер-исполнитель. За 2 минуты решила мой вопрос. Буду обращаться ещё!!!
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад