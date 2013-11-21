Сайт на джумле

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт25 заявок222 просмотра

Доброго вечера, есть готовая верстка которую нужно натянуть на Джумлу

нужен хороший специалист который сделает за 14 дней

Бюджет 300$

Joomla
11 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров