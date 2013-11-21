Сайт на джумле

Здравствуйте! нужен модуль поиска по типу этого http://opencartforum.ru/files/file/249-search-advanced-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC/ но для Opencart 1.5.6 и желательно сразу его сделать таким образом: модуль будет в шапке где обычно горизонтальное меню. поля по порядку слева направо ...