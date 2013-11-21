Скрипт для поиска машин на аукционе Manheim

Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры. Помогите, пожалуйста, с флешкой. При клике по баннеру не хочет переходить на необходимый урл noventeh.ru/links/index.php Сам баннер находиться вверху на странице noventeh.ru Система битрикс, в код баннера не ...