Php скрипты.

Нужно сделать 4 скрипта авторизации в социальных сетях. Соц сети: вконтакте, facebook, odnoklassniki, мой мир mail.ru. Скрипт будет запускаться по крону.

Если есть такой опыт, то приму советы. Сообщите сроки и стоимость. Прошу писать только с опытом подобной работы