Php скрипты.

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Нужно сделать 4 скрипта авторизации в социальных сетях. Соц сети: вконтакте, facebook, odnoklassniki, мой мир mail.ru. Скрипт будет запускаться по крону.

Если есть такой опыт, то приму советы. Сообщите сроки и стоимость. Прошу писать только с опытом подобной работы

PHP
11 лет назад
orenad
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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