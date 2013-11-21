Требуется программист из Минска. Если вы из Беларуси - тоже обсуждаемо. Требования: - HTML, CSS, JavaScript - Опыт работы с PHP от 2-х лет - Адекватность в общении. Поскольку ...
Для WebAsyst сделать скрипт импорта с XML по крону
Необходимо сделать скрипт, который будет автоматически (по крону) обновлять остатки (снимать проданные товары), загружать новые и менять цену, если она поменялась с XMLя - http://trade-city.ua/export/yandex2.php для сайта eterno.ua
При импорте фотографии должны уменьшаться до заданных в шоп скрипте размеров.
Также необходимо будет вручную связать категории, чтобы они синхронизировались правильно. Если нужной категории на сайте не окажется, то помещать такие товары в корень каталога (чтобы им надо было вручную назначить нужную категорию).
Просьба указать ориентировочную цену и сроки исполнения.
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