Для WebAsyst сделать скрипт импорта с XML по крону

Необходимо сделать скрипт, который будет автоматически (по крону) обновлять остатки (снимать проданные товары), загружать новые и менять цену, если она поменялась с XMLя - http://trade-city.ua/export/yandex2.php для сайта eterno.ua

При импорте фотографии должны уменьшаться до заданных в шоп скрипте размеров.

Также необходимо будет вручную связать категории, чтобы они синхронизировались правильно. Если нужной категории на сайте не окажется, то помещать такие товары в корень каталога (чтобы им надо было вручную назначить нужную категорию).

Просьба указать ориентировочную цену и сроки исполнения.