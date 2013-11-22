Программист php для долговременного сотрудничества

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Необходимо устанавливать на cms Wordpress, Joomla, Modx, ViartShop, Host CMS уже сверстанные шаблоны. В данный момент требуется установить шаблон на систему управления.

JoomlaMODXPHPWordPress
11 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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