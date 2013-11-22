Необходимо исправить корявости на сайте. ТЗ в приложенных файлах.
Нужен хороший вебмастер
Чем предстоит заниматься:
- верстать страницы по дизайн-макетам;
- собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL);
- писать небольшие скрипты для серверной части
- эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: дорабатывать функционал и т. д.
Временная доступность:
40 часовая рабочая неделя, из них не менее 4 часов в рабочее время по MSK,
каждый рабочий день (для постановки/приемки задач)
Остальные часы — не принципиально.
Подходящий претендент:
- уверенно владеет HTML и CSS, верстает кроссбраузерно, семантично, валидно;
- обладает знаниями Javascript и фреймворков на его основе (в частности, jQuery);
- базово владеет технологиями для программирования серверной части (PHP, MySQL);
- имеет опыт сборки сайтов на CMS DRUPAL (view, cck, ubercart);
- проработал на аналогичной должности в веб-студии не менее года;
- может продемонстрировать свое портфолио, содержащее не менее 3-х работ;
- выражает свои мысли четко и грамотно;
Идеальный претендент:
- Глубоко работал с Drupal и может показать свои наработки
Уровень компенсации:
Испытательный срок и обучение — $700/мес
дальше $800-$1100/мес
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