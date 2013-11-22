Система учета СПО (битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки95 просмотров

Добрый день.

Есть проект по созданию системы учета СПО.

Требования в ТЗ, функционировать должно на битриксе.

Бюджет обсуждаем. Возможно несколько исполнителей.

Если вы готовы взяться за отдельный модуль, просьба указывать в заявке - за какой.

Дизайн/верстка готовятся отдельно, в данную задачу не входят.

11 лет назад
mapt34
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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