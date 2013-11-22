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Система учета СПО (битрикс)
Добрый день.
Есть проект по созданию системы учета СПО.
Требования в ТЗ, функционировать должно на битриксе.
Бюджет обсуждаем. Возможно несколько исполнителей.
Если вы готовы взяться за отдельный модуль, просьба указывать в заявке - за какой.
Дизайн/верстка готовятся отдельно, в данную задачу не входят.
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