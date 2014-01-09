Доработка на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

Пишем сроки и цену

Joomla
11 лет назад
Vitaly-WCS
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Все отлично, рекомендую всем
рекомендую всем

Заявки фрилансеров

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад