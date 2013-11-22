Админка для 6-7 пользователей PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

требуется изменить пару страничек, добавить передачу файлов через разными типами пользователей, нужно немного поменять структуру работы 3ем пользователям, кто может велком с ценами

PHP
11 лет назад
RamanAnt
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров