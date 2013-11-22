Необходимо сделать раздел на сайте где пользователь сможет формировать свой интерьер из готовых товаров, которые у нас есть в 3d. Необходима сначала консультация по выбору технологии, затем совместная подготовка тз, а ...
Админка для 6-7 пользователей PHP
требуется изменить пару страничек, добавить передачу файлов через разными типами пользователей, нужно немного поменять структуру работы 3ем пользователям, кто может велком с ценами
Заявки фрилансеров
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