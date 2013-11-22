Доработка для webasyst

Сделать доработку для webasyst (309).

Задача - написать модуль выбора времени доставки, аналогичный как у http://shop.av.ru/ (там в шапке)

Немного подробностей:

При нажатии на доступное для доставки время оно бронируется на 15 минут. Если прошло больше времени, бронь снимается и человек может выбрать это или другое время во время оформления заказа.

Для бронирования времени необходима обязательная регистрация.

Если выбрано время в ближайшие 3 часов, это считается срочной доставкой и добавляет к стоимости заказа 500р.

Если выбрано время более 3 часов, это обычная доставка, которая стоит 300р.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Киви или Яндекс.Деньги.