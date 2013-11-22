Необходим самопис, можно копию с версткой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки163 просмотра

У кого завалялся без дела хороший портальный самопис, на наго надо натянуть дизайн с фотошопа и залить базу со старого движка CodeIgniter

CodeIgniter
11 лет назад
nikso
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров