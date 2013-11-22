Компания в связи с развитием нового направления деятельности и увеличением объема работ‚ ищет web программиста для постоянного сотрудничества для работы над проектами различной степени сложности.

Требования:

Высшее образование (желательно)‚ опыт, можно уровень образования с профильным образованием на последних курсах обучения

Способность разбираться в чужом коде

навыки поддержки и доработки готового проекта

работа с технической документацией, составление ТЗ

Исполнительность, умение выполнять работу в точно назначенные сроки, ответственность.

Обязательно:

· php 5.2 и выше

· MySQL 4.3 и выше

· Apache‚ Nginx

· HTML‚ CSS

· JavaScript (DOM)‚ jQuery‚ Prototype

· Умение самостоятельно вести проект

· Навыки работы с шаблонизаторами

· Опыт работы и создания сайтов на популярных CMS

· Умение оптимально выбрать CMS под конкретные задачи

· Основы SEO

· SEO-оптимизированная верстка

· Решение нестандартных задач

Условия:

оплата сдельная: есть задача‚ оценили стоимость‚ сделали‚ приняли‚ получили оплату‚если все хорошо‚ то возможно уже постоянное сотрудничество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА СВЯЗИ.