Есть сайт посвященный детскому и юношескому хоккею, на котором ведется статистика игроков и команд с помощью joomla компонента HockeyLeague, но хотелось бы чтоб пользователи могли статистику игроков заполнять сами, для этого нужно чтоб они зарегестрировались ...
Ищется web-программист для проектов
Компания в связи с развитием нового направления деятельности и увеличением объема работ‚ ищет web программиста для постоянного сотрудничества для работы над проектами различной степени сложности.
Требования:
Высшее образование (желательно)‚ опыт, можно уровень образования с профильным образованием на последних курсах обучения
Способность разбираться в чужом коде
навыки поддержки и доработки готового проекта
работа с технической документацией, составление ТЗ
Исполнительность, умение выполнять работу в точно назначенные сроки, ответственность.
Обязательно:
· php 5.2 и выше
· MySQL 4.3 и выше
· Apache‚ Nginx
· HTML‚ CSS
· JavaScript (DOM)‚ jQuery‚ Prototype
· Умение самостоятельно вести проект
· Навыки работы с шаблонизаторами
· Опыт работы и создания сайтов на популярных CMS
· Умение оптимально выбрать CMS под конкретные задачи
· Основы SEO
· SEO-оптимизированная верстка
· Решение нестандартных задач
Условия:
оплата сдельная: есть задача‚ оценили стоимость‚ сделали‚ приняли‚ получили оплату‚если все хорошо‚ то возможно уже постоянное сотрудничество.
ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА СВЯЗИ.
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