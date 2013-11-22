Ищется web-программист для проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Компания в связи с развитием нового направления деятельности и увеличением объема работ‚ ищет web программиста для постоянного сотрудничества для работы над проектами различной степени сложности.

Требования:

Высшее образование (желательно)‚ опыт, можно уровень образования с профильным образованием на последних курсах обучения

Способность разбираться в чужом коде

навыки поддержки и доработки готового проекта

работа с технической документацией, составление ТЗ

Исполнительность, умение выполнять работу в точно назначенные сроки, ответственность.

Обязательно:

·         php 5.2 и выше

·         MySQL 4.3 и выше

·         Apache‚ Nginx

·         HTML‚ CSS

·         JavaScript (DOM)‚ jQuery‚ Prototype

·         Умение самостоятельно вести проект

·         Навыки работы с шаблонизаторами

·         Опыт работы и создания сайтов на популярных CMS

·         Умение оптимально выбрать CMS под конкретные задачи

·         Основы SEO

·         SEO-оптимизированная верстка

·         Решение нестандартных задач

 

Условия:

оплата сдельная: есть задача‚ оценили стоимость‚ сделали‚ приняли‚ получили оплату‚если все хорошо‚ то возможно уже постоянное сотрудничество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА СВЯЗИ.

ApacheCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLNginxPHP
11 лет назад
blackfurian
Мария 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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