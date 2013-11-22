Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Сайт http://spb-agentu-net.ru/ сделан на Drupal. Необходимо написать парсер, чтобы копировать объекты с сайта http://arenda-piter.ru/. Доступы к сайту будут предоставлены. Всего будет несколько свойств: изображение, кол-во комнат и т.д. Напишите приблизительную стоимость работы. Конечную стоимость обсудим с исполнителем.

Drupal
11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров