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Написать парсер
Сайт http://spb-agentu-net.ru/ сделан на Drupal. Необходимо написать парсер, чтобы копировать объекты с сайта http://arenda-piter.ru/. Доступы к сайту будут предоставлены. Всего будет несколько свойств: изображение, кол-во комнат и т.д. Напишите приблизительную стоимость работы. Конечную стоимость обсудим с исполнителем.
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