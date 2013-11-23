Стрелки вверх-вниз для сайта

Есть сайт посвященный детскому и юношескому хоккею, на котором ведется статистика игроков и команд с помощью joomla компонента HockeyLeague, но хотелось бы чтоб пользователи могли статистику игроков заполнять сами, для этого нужно чтоб они зарегестрировались ...