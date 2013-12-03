Программист и контент менеджер ( joomla )

Сайт на джумле yogahealth.com.ua

Время от времени требуется добавлять на сайт статьи, видео-ролики, изменять - добавлять фото, слайды, подключать и редактировать модули, слегка модернизировать структуру сайта.

Нужны базовые знания сео.

Готов ждать 2-3 дня, пока вы освободитесь и пруступите к моему заданию.

Пишите стоимость на свои услуги и прилагайте портфолио ваших работ.

Предпочтение отдаю тем, у кого есть отзывы с кем сотрудничаете по наполнению сайтов.

Доступность по скайпу или телефону.

Если вы слишком заняты, просьба НЕ беспокоить.