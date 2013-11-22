Поправить парсер

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Закрыт5 заявок233 просмотра

Имеется парсер отто.де работающий в несколько потоков с использованием прокси (PHP,MySQL). Изменилась структура сайта. В связи с этим нужно изменить парсер. Разработчик скрипта фрилансом, к сожалению, уже не занимается. Жду предложений с указанием диапазона стоимости работы. Более детально смогу рассказать по скайпу.

MySQLPHP
11 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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