Восстановление проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Есть еле и непонятно каким образом живщий проект: http://www.ranker.com.ua/

Задача следующая на базе существующего проекта или вместо его создать проект позволяющий проводить сео анализ позиций сайта и сохранять результаты в базе.

Идеи, предложения, сроки и стоимости все примем - все обсудим.

11 лет назад
greymaster
Максим 
54 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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