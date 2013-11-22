Нужно несколько скриптов поставить на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок138 просмотров

Нужно несколько скриптов Формы заказа поставить на одностраничный сайт Landing page. Есть готовые сайты с этими скриптами, нужно из этих сайтов скопировать и поставить с незначительными изменениями. Все материалы сайтов скину.

11 лет назад
par1dj
Парвиз 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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