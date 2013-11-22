Имеется парсер отто.де работающий в несколько потоков с использованием прокси (PHP,MySQL). Изменилась структура сайта. В связи с этим нужно изменить парсер. Разработчик скрипта фрилансом, к сожалению, уже не занимается. Жду предложений с указанием диапазона стоимости ...
Нужно несколько скриптов поставить на сайт
Нужно несколько скриптов Формы заказа поставить на одностраничный сайт Landing page. Есть готовые сайты с этими скриптами, нужно из этих сайтов скопировать и поставить с незначительными изменениями. Все материалы сайтов скину.
Заявки фрилансеров
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