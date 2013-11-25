Имеется парсер отто.де работающий в несколько потоков с использованием прокси (PHP,MySQL). Изменилась структура сайта. В связи с этим нужно изменить парсер. Разработчик скрипта фрилансом, к сожалению, уже не занимается. Жду предложений с указанием диапазона стоимости ...
Изменение логики формирования изображений
Задача изменить логику сохранения изображений в интернет-магазине на Webasyst. Нужно сделать, что бы изображения сохранялись в динамически создаваемые директории внутри папки с изображениями. При этом уже загруженные картинки также нужно распределить по подпапкам.
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