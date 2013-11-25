Скрипт редактирования справочника цен на jqGrid

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок222 просмотра

Имеется готовый справочник цен для Web. Написан на javascript, данные беруться из csv файлов. Данные вносятся вручную. Необходимо написать скрипт-страницу для редактирования цен на jqGrid+jqGridPHP или подобных. Подробное ТЗ во вложении.

JavaScript
11 лет назад
ivan_r
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров