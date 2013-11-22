Вставить в сайт отслеживание посылок .

1.Нужно в страницу сайта http://westernbid.com/find-parcel/ вставить форму отслеживания посылок с boxberry.ru Проверочные номера посылок: 165522310, 167713010, 162315383. Главное, чтобы клиент мог ввести номер посылки boxberry и получить/увидеть результат, не уходя с нашего сайта. По возможности - не зная, что посылка доставляется boxberry.

2. Нужно вставить форму, которая бы показывала адреса Пункотов Выдачи Заказа также, как показываются они на сайте boxberry.ru , файл для адресов http://boxberry.ru/address_xls.asp

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