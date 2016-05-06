westernbid

Нужно красиво отрисовать кнопки (6 шт.) для размещения на веб-сайте в двух вариантах: (1) статичные и (2) меняющие слегка окраску при наведении мышкой. Текст для кнопок в прилагаемом рисунке. Прилагаемый рисунок - это ...
- $15Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
Требуется опытный web-программист со знанием Host CMS для постоянной работы по обновлению / починке / улучшению кортпоративного сайта, написанного и сверстанного на Host CMS. Сайт подвергался изменениям, которые наслаивались друг на друга, в результате очень ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Youtube-канал требуется вывести в топ. Канал рассказывает о способе заработка в сети на Ebay и Etsy и рекламирует уникальные услуги посредника. Очень много полезного контента, пополняется несколько раз в неделю. Требуется провести аналитику, переработать контент ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Требуется дизайнер, знакомый с модными тенденциями, для создания дизайна принципиально нового чехла для телефона класса Люкс. Нужно спроектировать, создать и нарисовать прототип (под разными углами) в хорошем разрешении. Не просто исполнить желание заказчика, а проявить ...3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад
Компании требуется на постоянную работу дежурный переводчик с/на английский для перевода верификационных коротких интервью между клиентами компании и американской службой. Требуется хороший разговорный английский по теме "продажи через интернет". Требуется наличие Skype для проведения 3-way ...Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется создать и сверстать адаптивный (под все устройства) личный кабинет пользователя ( 20 страниц ), разместить его на выбранном мною хостинге и соединить его с базой данных MS SQL ДБ (не MySQL!), расположенной на выделенном ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
База данных постоянно выедает всю память RAM. Выделенный сервер с обычным процессором и 4Gb RAM на хостинге с операционкой Windows 2012 R2 и установленной базой MS SQL начал испольовать 95% памяти. Память увеличили в два ...Базы данных4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1200
Международной компании-посреднику Western Bid требуется на постоянную работу директор по маркетингу. Директор помаркетингу осуществляет: Планирование и бюджетирование маркетинга компании. – Назначить бюджет для утверждения, и ...Управление проектами28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
При работе в клиентской программе на Microsoft Access 2010 в процессе вызова нового окна кнопкой из другого окна это новое модальное окно появляется позади других открытых окон (т.е. прячется за ними). Поскольку это новое окно ...Базы данных5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Для рекламной компании требуется создать 20 вариантов рекламного баннера, который включает в себя логотип компании и определенную фразу. Техническое задание для баннеров прикреплено к этому проекту. Оплата по WebMoney. График оплаты: показываете ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужно сделать программу/скрипт на PHP или .Net (другие предложения тоже рассмотрим), который постоянно просматривает нашу таблицу онлайн-базы данных MS SQL, берет из нее номер лота и через API считывает информацию в EBAY и ETSY и ...Базы данных5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Новый проект мультивендорной торговой площадки Lavky.com испытывает трудности с загрузкой сайта и отдельных страниц (т.е. тормозит). Требуется квалифицированный специалист для выявления проблем скорости загрузки и их решения. Сайт на платформе CS-Cart. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется переписать видеопрезентацию ролика https://www.youtube.com/watch?v=TWwG6eRFtBc Текст оставить тот же, задний фон нужно изменить на современный офисный, спикер (женщина или мужчина, неважно) должен выглядеть аккуратно ( в костюме, побрит, причесан) и говорить без акцента. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Необходимо сделать из готового текста электронную книгу для раздачи/скачивания на сайте. Конкретнее: 1. Сделать 3D красивую картинку книги 2. Сделать красивую обложку 3. Отформатировать текст: красивый фонт, нужный размер, разбивка по главам. 4. Подобрать картинки ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $220
Для сайта-магазина требуется 220 картинок категорий товаров. ВСЕ КАРТИНКИ требуется найти на Pixabay.com Для каждой из категорий товаров требуется только одна картинка, всего 220 категорий. Содержание каждой картинки должно содержать предметы, соответствующие конкретной категории. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт-магазин Лавки нуждается в логотипе. Оплата по вебмани. Без предоплаты.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется создать логотип для мультивендорного онлайн-рынка <: LAVKY="" <="" p=""> Рынок предполагает продажу изделий ручной работы и коллекционных товаров. Логотип должен быть: 1. Серьезным, но не слишком - скажем, солидным ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $45
Имеется база данных MS SQL на хостинге Arvixe с PHP 5.2, и сайт (Линукс) на хостинге Hetzner с PHP 5.3. Соединение сайта с базой данных проходило через функцию mssql_connect() , которое, судя по phpinfo, поддерживается ...Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $75
Описание проблемы: После переноса хостером базы данных MS SQL на какой-то другой сервер перестало работать удаленное соединение с этой базой с моего сайта посредством mssql_connect(). Хостер поменял хозяина, и теперь поддержка у ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $35
Требуется сделать пять баннеров для слайдера, который находится в Каталоге товаров EBAY. Список тем и текстов для каждого баннера: 1. Доставка из США за две недели. С гарантией! ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен10 лет назад