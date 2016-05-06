westernbid

Вестернбид westernbid

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Skype: michael-wb
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

NykolYura
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать кнопки на сайт в png , красиво
Четко поставил задачу, и был всегда на связи, рекомендую данного заказчика!
Быстро и качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Oформить текст в е-книжку в формате pdf, добавить обложку +иллюстрации
Все устроило!
Выполнение заказа отложено на неопределенный срок по вине заказчика , т.е. моей, ввиду недостаточно точного описания заказа.
Ответный отзыв
a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
10 баллов
7 лет назад
Создать адаптивный личный кабинет пользователя для БД MS SQL
BootstrapDrupalMySQLPHPSQL
Очень, приятный в общении и работе заказчик, Спасибо Михаил.
Все еще находимся в процессе работы по данному техзаданию. Исполнитель показал себя грамотным, знающим и разбирающимся в технических вещах, находящихся много дальше заявленных умений.
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать баннер для Adwords и ЯндексДирект в 20-ти размерах/форматах
Google Ads
Михаил, отличный заказчик, ТЗ, оплата, общение, все на высшем уровне. Рекомендую!
Работой исполнителя доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для сайта магазина
Михаил - пример отличного заказчика! Знает, чего хочет. Может донести требования дизайнеру. Оплата незамедлительна за выполненную работу. Рекомендую!
Инна зарекомендовала себя ответственным и пунктуальным исполнителем. Как дизайнер, обладает чувством вкуса и вникает в специфику проекта, для которого заказан логотип. Очень приятна в общении. Готова принять поправки к предложенному дизайну. Рекомендую.
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