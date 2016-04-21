Oформить текст в е-книжку в формате pdf, добавить обложку +иллюстрации

Необходимо сделать из готового текста электронную книгу для раздачи/скачивания на сайте. Конкретнее: 1. Сделать 3D красивую картинку книги 2. Сделать красивую обложку 3. Отформатировать текст: красивый фонт, нужный размер, разбивка по главам. 4. Подобрать картинки в едином стиле (!) для иллюстраций и вставить в книгу. 5. Нужно сделать книжку на 20-30 страниц из 7 страниц убористого текста 6. Сохранить в PDF

Обращаться только тем, кто имеет опыт и навыки. Текст предоставлю по скайпу после собеседования. Обьем текста - около 8 страниц.