Для заказа магнитиков нужен дизайн для магнитиков. Дизайн должен быть красивый с юморком и связан с моей деятельностью риэлтора. Нужно что бы при виде моего магнитика, он вызывал добрые эмоции. Так же ...
Дизайн фотокниги
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужен дизайн свадебной фотокниги, а точнее только ее 20-ти разворотов, (около 100 фото), размер разворота 24*36 см (в закрытом виде размер книги составляет 24*18 см). Разрешение в развороте должно составлять 4110*2882 px , это уже с учетом выпуска под обрез. Обложку и форзац будет делать типография (обложка будет с кожи, есть разные оттенки).
Какой дизайн нравится: минималистический, на фоне фотографий хотелось бы видеть ненавязчивую эстетичную текстуру (трава, листья, камушки, древесина, с природной среды...) или другие лаконичные творческие элементы. Обязательно избегать всякого рода безвкусных завитушек-вензелей, эффектов и рамок начала 2000-х, старых приемов с ориентацией фото.
Фотокоррекцию фотографий делать не нужно. Примеры фотографий здесь (да, они конечно не идеальны...) https://www.flickr.com/photos/136883889@N07/albums/72157664929997682
Примеры которые понравились:
- http://www.y-studio.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-1.jpg
- http://forever.vn.ua/wp-content/uploads/2014/03/IMG_7483.jpg
- http://farm5.static.flickr.com/4076/4806597553_c3613e1c1e.jpg
- http://blog.shutterfly.com/wp-content/uploads/Our_Promise_Wedding.jpg
- более-менее http://www.capturedcreativity.net/Mypublisher_photobook_deluxe.jpg
- http://www.intimateweddings.com/wp-content/uploads/2012/10/Sfly-BW-Wedding1.jpg
- http://www.millsphotography.co.za/wp-content/uploads/2015/03/photobooks-johannesburg-by-quintin-mills.jpg
- http://www.roznalevich.com/wp-content/uploads/Dizajn-maketa-svadebnoj-fotoknigi-1.jpg
- http://fotokniga.kiev.ua/img/fotoknigi/svadba-b/fk-bajdjuki-10.jpg
- http://fotokniga.kiev.ua/img/fotoknigi/svadba-r/razv-8.jpg
- http://m.io.ua/img_aa/medium/2114/10/21141031.jpg
- http://fotki.zp.ua/photobook/01/images-mg/wedding-photobook-03.jpg
- http://design-photobook.com/kniga/Ivan_vika.jpg
- http://postlephotography.com.au/wp-content/uploads/2013/11/page-231.jpg
- http://i.allday2.com/03/07/3d/1359669172_ruuwvptksibdhgs.jpeg
- http://www.merrymauiweddings.com/maui-weddings/photo_book_inside_1.jpg
- http://homeforbrides.com/photos/201303//Digital-photo-book-d_5633_235.jpg
- http://cafilm.com.ua/wp-content/uploads/2012/04/fotokniga_2.jpg
- http://www.foto-dom.com.ua/assets/gallery/145/775.jpg
- http://fotki.zp.ua/photobook/02/images-mg/wedding-photobook-05.jpg
- http://img22.olx.ua/images_slandocomua/153425233_2_644x461_zakaz-fotoknigi-dizayn-i-pechat-v-harkove-fotografii.jpg
- http://l-site.com.ua/images/about/book/article/ploho2.jpg
- http://kurchenko.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/02/fotokniga-sergej-i-darya-dvenadtsatyj-razvorot.jpg
Оплата в гривнах, из-за этого рассматриваются в первую очередь заявки фрилансеров с Украины.
Просьба добавлять к заявке ссылки на ваши проекты по фотокнигах.
Спасибо за ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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