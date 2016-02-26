Дизайн фотокниги

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужен дизайн свадебной фотокниги, а точнее только ее 20-ти разворотов, (около 100 фото), размер разворота 24*36 см (в закрытом виде размер книги составляет 24*18 см). Разрешение в развороте должно составлять 4110*2882 px , это уже с учетом выпуска под обрез. Обложку и форзац будет делать типография (обложка будет с кожи, есть разные оттенки).

Какой дизайн нравится: минималистический, на фоне фотографий хотелось бы видеть ненавязчивую эстетичную текстуру (трава, листья, камушки, древесина, с природной среды...) или другие лаконичные творческие элементы. Обязательно избегать всякого рода безвкусных завитушек-вензелей, эффектов и рамок начала 2000-х, старых приемов с ориентацией фото.

Фотокоррекцию фотографий делать не нужно. Примеры фотографий здесь (да, они конечно не идеальны...) https://www.flickr.com/photos/136883889@N07/albums/72157664929997682

Примеры которые понравились:

С удовольствием выслушаю и другие ваши идеи что до оформления

Оплата в гривнах, из-за этого рассматриваются в первую очередь заявки фрилансеров с Украины.

Просьба добавлять к заявке ссылки на ваши проекты по фотокнигах.

Спасибо за ваши предложения.