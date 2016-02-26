Дизайн фотокниги

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Закрыт8 заявок225 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. 

Нужен дизайн свадебной фотокниги, а точнее только ее 20-ти разворотов,  (около 100 фото), размер разворота 24*36 см (в закрытом виде размер книги составляет 24*18 см). Разрешение в развороте должно составлять 4110*2882 px , это уже с учетом выпуска под обрез. Обложку и форзац будет делать типография (обложка будет с кожи, есть разные оттенки).

Какой дизайн нравится: минималистический, на фоне фотографий хотелось бы видеть  ненавязчивую эстетичную текстуру (трава, листья, камушки, древесина, с природной среды...) или другие лаконичные творческие элементы. Обязательно избегать всякого рода безвкусных завитушек-вензелей, эффектов и рамок начала 2000-х, старых приемов с ориентацией фото.

Фотокоррекцию фотографий делать не нужно. Примеры фотографий здесь (да, они конечно не идеальны...) https://www.flickr.com/photos/136883889@N07/albums/72157664929997682

Примеры которые понравились: 

Не понравились: 

С удовольствием выслушаю и другие ваши идеи что до оформления

Оплата  в гривнах, из-за этого рассматриваются в первую очередь заявки фрилансеров с Украины. 

Просьба добавлять к заявке ссылки на ваши проекты по фотокнигах.

Спасибо за ваши предложения.

WordPress
9 лет назад
runboy
Остап 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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