Необходимо выполнить дизайн визитки. Текст в приложении. В бело-черном стиле с рюшечками. Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, ...
Флайер в стиле flat design
Все подробности в прикрепленном ТЗ.
Выбранный исполнитель
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