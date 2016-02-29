Флайер в стиле flat design

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок231 просмотр

Все подробности в прикрепленном ТЗ.

9 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Poluden_Olga
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$40
7 дней
Прекрасная коммуникация и понимание. Быстро и качественно. Рекомендую!
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Poluden_Olga
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад