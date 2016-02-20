Необходимо сделать дизайн этикетки для тушенки. В приложении то, что им не понравилось и данные для дизайна. Макет нужен 23.02. Размер 330*41 мм. Нужно пару вариантов.
Разработать Качественный Дизайн Сертификата для Спа Студии
Требуется разработать дизайн Подарочного Сертификата на услуги Спа Студии.
Качество картинки должно быть высоким, при распечатке никаких погрешностей быть не должно.
Формат сертификата 100мм * 210 мм
Рассмотрим варианты в сложенном ввиде(книжка)и просто как флаер(горизонтально)
Цветовая гамма фиолетовых, розовых, сиреневых оттенков.
Сертификат двухсторонний.
Заявки фрилансеров
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