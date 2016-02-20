Разработать Качественный Дизайн Сертификата для Спа Студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок293 просмотра

Требуется разработать дизайн Подарочного Сертификата на услуги Спа Студии.

Качество картинки должно быть высоким, при распечатке  никаких погрешностей быть не должно.

Формат сертификата 100мм * 210 мм 

Рассмотрим варианты в сложенном ввиде(книжка)и просто как флаер(горизонтально)

Цветовая гамма фиолетовых, розовых, сиреневых оттенков.

Сертификат двухсторонний.

9 лет назад
lesia_1
Олеся 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна этикетки

    $15

    Необходимо сделать дизайн этикетки для тушенки. В приложении то, что им не понравилось и данные для дизайна. Макет нужен 23.02.  Размер 330*41 мм. Нужно пару вариантов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна коробки GardenHose

    Необходимо разработать дизайн коробки садового шланга. Размер коробки L х W х H = 24,5 х 9 х 19. С примерами коробок и каталогом на садовые шланги ознакомлю при более подробной переписке. Желательно знание английского ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн этикетки

    Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2 этапа: ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Режим работы и таблички

    $4

    1). Режим работы. Размер 40 см х 50 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении.  Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник.  Буквы и цифры будут ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад