Дизайн этикетки

Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2

этапа:

1. Предоставляете эскиз, согласовываем. 2. Исполняете и корректируете в случае необходимости.

Присылайте ваши цены и портфолио, если оно имеется.