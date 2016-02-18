Дизайн плаката для магазина косметики. Формат ориентировочно А0.
Дизайн этикетки
Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2
этапа:
1. Предоставляете эскиз, согласовываем. 2. Исполняете и корректируете в случае необходимости.
Присылайте ваши цены и портфолио, если оно имеется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $4
1). Режим работы. Размер 40 см х 50 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении. Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник. Буквы и цифры будут ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать дизайн и оформить маркетинг-кит для компании. Ниша - деревянное домостроение. Техническое задание имеется. Объем маркетинг-кита 17 страниц. Будет пересылаться клиентам по эл.почте. На выходе требуется готовый pdf-файл. ...Завершен9 лет назад
Нужно разработать дизайн для брендирования стенда для парфюмерии - фронтальный вид этого стенда.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка корпоративной упаковки для мармелада: - флоу пак; - стикер; - пленка для коррекса. Разрабатываем дизайн (на примере флоу пак, адаптируем его к другим видам упаковки). ТЗ для более детальной ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Необходимо разработать визитку компании, уже существует разработанный фирменный стиль. А также заполнить данными 3 три персональные визитки (в уже существующий шаблон визитки)Завершен9 лет назад
Нужно разработать дизайн евробуклета А4 свадебной тематики. Текста нет, но есть сайт. Жду примеры ваших работ, примерную стоимость и идеи.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт9 лет назад