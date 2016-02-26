Разработать маркетинг-кит по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок278 просмотров

Требуется разработать дизайн и оформить маркетинг-кит для компании. Ниша - деревянное домостроение.

Техническое задание имеется. Объем маркетинг-кита 17 страниц.

Будет пересылаться клиентам по эл.почте.

На выходе требуется готовый pdf-файл.

Возможно, вторым этапом нужно будет доработать маркетинг-кит для полиграфической печати.

ТЗ предоставлю на этапе обсуждения бюджета.

9 лет назад
mngooll
47 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$25
3 дня
Благодарен Ольге за работу и подход. На этапе согласования дизайна учла пожелания по концепции, предоставила 3 варианта обложки и 4 варианта дизайна внутренних страниц. Что еще нужно заказчику, лишенному чувство стиля? )))) Постоянно на связи, лишних вопросов не было, корректировки вносились оперативно. Проект выполнен на хорошем уровне. Большое спасибо
Алексей предоставил очень подробное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад