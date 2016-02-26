Разработать маркетинг-кит по ТЗ

Благодарен Ольге за работу и подход. На этапе согласования дизайна учла пожелания по концепции, предоставила 3 варианта обложки и 4 варианта дизайна внутренних страниц. Что еще нужно заказчику, лишенному чувство стиля? )))) Постоянно на связи, лишних вопросов не было, корректировки вносились оперативно. Проект выполнен на хорошем уровне. Большое спасибо