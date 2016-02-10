Необходимо сделать листовку-вкладыш для комплекта постельного белья. Формат А5. Образец приложил.
Валентинка
Моему любимому котику ;*
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