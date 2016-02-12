Дизайн режима работы и табличка

1) Режим работы. Размер 30 см х 40 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении.

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник.

Буквы и цифры будут вырезаться плоттером.

2) Сублимация. Размер 30 см х 20 см. Текст в приложении.

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), формат цвета RGB, в кривых + исходник, с сверхтонкой обводкой.

Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты.