tolik25

Анатолий tolik25

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
наружная реклама - и прочее

наружная реклама - вывески, консоли, баннеры

полиграфия - листовки, обложки

Макеты оформления машин

Портфолио
Отзывы заказчиков
sava04
Максим 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Реклама на автомобиль
Все было сделано вовремя. Рекомендую
el-x
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Найти официального дистрибьютора в России, товары для собак.
Хорошо, спасибо!
Все хорошо, всегда на связи.
Ответный отзыв
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Баннера 2 шт.
Спасибо за сотрудничество. Будем обращаться еще.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
9 баллов
8 лет назад
Дизайн режима работы и табличка
Анатолий быстро справился с заданием. Спасибо за работу. Рекомендую.
Все отлично, всегда на связи и с ответами и комментариями для окончательного согласования макетов. Спасибо.
Ответный отзыв
Наружная реклама
2 отзыва
$20/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга