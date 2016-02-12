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Портфолио
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- Баннеры740 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
7 лет назад
Все было сделано вовремя. Рекомендую
$9
10 баллов
8 лет назад
Хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Все хорошо, всегда на связи.
$2
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
$3
9 баллов
8 лет назад
Анатолий быстро справился с заданием. Спасибо за работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, всегда на связи и с ответами и комментариями для окончательного согласования макетов. Спасибо.
Наружная реклама
2 отзыва
$20/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга