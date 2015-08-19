Наполнить товарами ИМ (кондиционеры) CMS - самописная. Карточки товаров с названиями уже созданы и продолжают создаваться. Необходимо каждую карточку товаров заполнить: - Техническими характеристиками (10 - 30 шт.) - Загрузить ...
- $100Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт4 года назад
Добрый день. Понравилось ваше портфолио. Интересует редизайн отдельных страниц сайта https://a-klimat.ru/ ТЗ во вложении. Возьметесь?Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Понравилось ваше портфолио. Интересует редизайн отдельных страниц сайта https://a-klimat.ru/ ТЗ во вложении. Возьметесь?Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть картинка нарисованная от руки. Необходимо: 1. В графическом редакторе придать ей более аккуратный вид 2. Все надписи выполнить машинным красивым шрифтом (в некоторых есть корректировки синим цветом)Завершен6 лет назад
- $900
Внедрить 1С УНФ + 1С CRM ТЗ во вложении. Прошу указывать свою цену и по-возможности алгоритм работы по внедрению.1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $400
ТЗ во вложенииЗавершен8 лет назад
Добрый день. Чуть более года вы сделали для нас дизайн сайта http://a-klimat.ru/ Сейчас есть задача сделать дизайн нового сайта. Возьметесь? ТЗ во вложении.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Для здания 2000 кв.м. требуется изготовить исполнительную документацию систем: - вентиляции - кондиционирования - отопления и теплоснабжения вентиляции. Исходные данные: - рабочая документация в DWG - пометки бригадира от ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать дизайн рекламы для оклейки фирменных автомобилей. ТЗ во вложении.Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть картинка установки кондиционера. Нужен полный редизайн, дабы не обвинили в плагиате. Во вложении пояснения. Оплата строго Яндекс-деньги. Критерии выбора исполнителя: - 80% - цена ...3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Собственно надо качественно. ТЗ во вложении, после получения брифа от выбранного исполнителя ТЗ будет детализировано.Завершен10 лет назад
- $50
Есть буклет формата чуть менее, чем А4 в формате .cdr. Требуется в нем поменять некоторые фотографии. ТЗ во вложении. Работы совсем не много, бюджет менее 50USD, предложите свой. ТЗ во вложении. Оплата строго Яндекс-деньги.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется на основе уже разработанного дизайна сайта размножить его на еще 35 штук. Подробности в прикрепленных сайтах jpgДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется легкий редизайн 3-х страниц сайта и, если есть силы, верстка.Завершен12 лет назад
Требуется создать дизайн рекламной "раскраски" автомобиля Peugeot 408 - черного цвета. ТЗ: 1. В дизайне должен присутствовать логотип видимо одноцветный (из-за цвета авто) 2. В дизайне должно присутствовать ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть десяток однотипных сайтов. Имеется SEO-аудит, с рекомендациями по продвижению в Sape. Требуется запустить компании в Sape, согласно выданных рекомендаций.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен редизайн сайта без изменения структуры навигации. Вот пациент www.videomonitor.ru Вот к чему надо стремится http://mk-service.ru (просто сайт, который нравится) Дизайн должен быть "чистым", профессиональным, ...Завершен13 лет назад
Есть сайт под управлением Joomla, всего уникальных страниц до 10 шт, больше и не будет. Всет страницы статическией, без флеш, магазинов и пр. (сайт - визитка) Вышеуказання CMS абсолютно не устраивает. Задача: ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад