sava04

Максим sava04

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнить товарами Интернет-магазин

    $100

    Наполнить товарами ИМ (кондиционеры) CMS - самописная. Карточки товаров с названиями уже созданы и продолжают создаваться. Необходимо каждую карточку товаров заполнить: - Техническими характеристиками (10 - 30 шт.) - Загрузить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн страниц сайта

    Добрый день. Понравилось ваше портфолио. Интересует редизайн отдельных страниц сайта https://a-klimat.ru/ ТЗ во вложении. Возьметесь?

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн картинки

    Есть картинка нарисованная от руки. Необходимо: 1. В графическом редакторе придать ей более аккуратный вид 2. Все надписи выполнить машинным красивым шрифтом (в некоторых есть корректировки синим цветом)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайтов

    Добрый день. Чуть более года вы сделали для нас дизайн сайта http://a-klimat.ru/ Сейчас есть задача сделать дизайн нового сайта. Возьметесь? ТЗ во вложении.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исполнительная документация по вентиляции и кондиционированию

    Для здания 2000 кв.м. требуется изготовить исполнительную документацию систем: - вентиляции - кондиционирования - отопления и теплоснабжения вентиляции. Исходные данные: - рабочая документация в DWG - пометки бригадира от ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн 3D графического рисунка монтажа кондиционера

    Есть картинка установки кондиционера. Нужен полный редизайн, дабы не обвинили в плагиате.  Во вложении пояснения. Оплата строго Яндекс-деньги. Критерии выбора исполнителя: - 80% - цена ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Легкая переделка буклета в CorelDraw

    $50

    Есть буклет формата чуть менее, чем А4 в формате .cdr. Требуется в нем поменять некоторые фотографии. ТЗ во вложении. Работы совсем не много, бюджет менее 50USD, предложите свой. ТЗ во вложении. Оплата строго Яндекс-деньги.

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн сети сайтов

    Требуется на основе уже разработанного дизайна сайта размножить его на еще 35 штук. Подробности в прикрепленных сайтах jpg

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн рекламы на автомобиле

    Требуется создать дизайн рекламной "раскраски" автомобиля Peugeot 408 - черного цвета. ТЗ: 1. В дизайне должен присутствовать логотип видимо одноцветный (из-за цвета авто) 2. В дизайне должно присутствовать ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание компании в Sape

    Есть десяток однотипных сайтов. Имеется SEO-аудит, с рекомендациями по продвижению в Sape. Требуется запустить компании в Sape, согласно выданных рекомендаций.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужен редизайн сайта без изменения структуры навигации. Вот пациент www.videomonitor.ru Вот к чему надо стремится http://mk-service.ru (просто сайт, который нравится) Дизайн должен быть "чистым", профессиональным, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать сайт на базе существующего

    Есть сайт под управлением Joomla, всего уникальных страниц до 10 шт, больше и не будет. Всет страницы статическией, без флеш, магазинов и пр. (сайт - визитка) Вышеуказання CMS абсолютно не устраивает. Задача: ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Редизайн картинки
Спасибо за работу.
Все хорошо
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Интернет-Магазина
Хороший заказчик. Не в первый раз сотрудничаем. Все прошло хорошо. Мои рекомендации. Особенно радует, что владеет графической программой и визуализирует свои правки, что очень помогает в процессе =)
Для оценки соблюдения сроков 5 звезд в данном случае не хватает, надо минимум 15. Если примите решение работать с Алексеем сразу выделите на это время в своем графике, потому что он вам расслабляться не даст.
Ответный отзыв
sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Редизайн 3D графического рисунка монтажа кондиционера
Работой с Максимом остался доволен. Задания ставит четкие и понятные, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Оперативно, качественно, всегда на связи, что и требуется от дизайнера. Смело рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта + web версия
Понравилось работать, отличный заказчик. Владеет пейнтом :) Всем рекомендую!
Требовательный дизайнер. Есть четкое свое представление как сделать правильно. Скорость работы - максимальная, из которых я вообще видел. Нетерпим к нарушению азов дизайна, будьте готовы спорить, оскорблять не будет, но "черный пояс" от него за то, как запутать пользователя я получил)). Рекомендую.
Ответный отзыв
fotodeprata
Елена 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Легкая переделка буклета в CorelDraw
CorelDRAW
Очень понравился проект. Заказчик хорошо составил ТЗ, выходил на связь. Работать было приятно и легко, проект быстро завершили и оплатили. Рекомендую Максима к сотрудничеству.
Сотрудничество с Еленой понравилось. Быстрый и качественный результат, мгновенные правки, всегда на связи, что очень удобно. Рекомендую.
Ответный отзыв
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