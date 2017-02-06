Дизайн Интернет-Магазина

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок147 просмотров

ТЗ во вложении

8 лет назад
sava04
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$400
7 дней
Для оценки соблюдения сроков 5 звезд в данном случае не хватает, надо минимум 15. Если примите решение работать с Алексеем сразу выделите на это время в своем графике, потому что он вам расслабляться не даст.
Хороший заказчик. Не в первый раз сотрудничаем. Все прошло хорошо. Мои рекомендации. Особенно радует, что владеет графической программой и визуализирует свои правки, что очень помогает в процессе =)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

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