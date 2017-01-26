Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт. Задачи следующие. 1) Найти общие замечания по сайту. 2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, ...
Дизайн сайтов
Добрый день.
Чуть более года вы сделали для нас дизайн сайта http://a-klimat.ru/
Сейчас есть задача сделать дизайн нового сайта. Возьметесь? ТЗ во вложении.
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