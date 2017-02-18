Редизайн готового макета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки248 просмотров

Есть макет в psd. Необходимо сделать небольшой редизайн: цвет, фон. картинки, кнопки. Также сменить расположение некоторых блоков. Все необходимые инструкции вышлю выбранному дизайнеру. Оставляйте заявки, если сможете приступить сегодня, крайний срок завтра.

8 лет назад
chigher
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DmTori
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$80
4 дня
Работы выполнена оперативно и качественно. Все правки были учтены и выполнены. Рекомендую Викторию, как профессионального дизайнера!
Благодарю за интересный проект. Хорошо поставленное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

DmTori
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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